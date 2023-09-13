محكمة أوروبية ترفض دعوى من فنزويلا ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي

رفضت إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الأربعاء، دعوى من جانب فنزويلا ضد العقوبات المفروضة عليها من جانب التكتل.



وأصدر القضاة حكما مفاده أن التدابير العقابية مستندة إلى أسس جيدة حيث أن العنف والاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات للديمقراطية في فنزويلا ثبتت بشكل كاف عندما تم فرض العقوبات في 2017.



وكانت فنزويلا قالت إن التدابير العقابية الأوروبية مستندة إلى "خطأ جلي في تقييم الوضع السياسي" في البلاد، بحسب بيان صحفي.



ويمكن استئناف قرار اليوم لدى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالتكتل.



وبموجب العقوبات، لم يعد ممكنا بيع أو نقل المعدات العسكرية أو المعدات التي تستخدم في القمع الداخلي من الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.



رفعت فنزويلا دعوى قضائية ضد التدابير العقابية في 2018، فيما رفض القضاة الدعوى في نفس العام. غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت الحكم وأعادت المسألة للمحكمة، التي لم تحكم الآن في صالح فنزويلا مجددا.



تشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات. وترك أكثر من سبعة ملايين شخص البلاد في السنوات الأخيرة جراء الفقر والعنف، وأغلبهم إلى كولومبيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.