 هاني سعيد: بيراميدز قادر على التتويج بالبطولات في الموسم المقبل - بوابة الشروق
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هاني سعيد: بيراميدز قادر على التتويج بالبطولات في الموسم المقبل

الشروق
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 9:07 م

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن روح الفريق ظهرت بشدة خلال فترة الإعداد الأخيرة سواء في مصر أو تركيا، وأظهرت أن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات والتتويج لقب دوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة له في البطولة هذا الموسم.

أوضح خلال حفل الكشف عن ملابس النادي للموسم الجديد، أن بيراميدز يمتلك فريقا مميزا للغاية والمجموعة الحالية قادرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل.

شدد على أن الجميع تعاهد على تحقيق أهداف وطموحات النادي في موسمه المقبل ومع نهاية الموسم سيرى الجميع ذلك.


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