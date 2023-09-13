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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الغد الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحرالأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 26

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 32 25

رأس سدر 33 25

نخل 32 19

كاترين 29 15

الطور 35 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 23

السلوم 28 22

سيوة 32 23

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 28

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 38 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 29

المدينة 43 32

الرياض 44 29

المنامة 42 33

أبوظبى 43 31

الدوحة 42 34

الكويت 48 32

دمشق 33 18

بيروت 31 25

عمان 30 17

القدس 29 16

غزة 30 22

بغداد 41 23

مسقط 31 28

صنعاء 28 12

الخرطوم 39 29

طرابلس 31 22

تونس 33 24

الجزائر 28 21

الرباط 27 18

نواكشوط 36 26

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 10

إسطنبول 28 17

إسلام آباد 37 26

نيودلهى 34 27

جاكرتا 34 24

بكين 28 17

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 24

أثينا 31 21

روما 29 19

باريس 25 16

مدريد 29 17

برلين 20 10

لندن 24 14

مونتريال 17 12

موسكو 20 08

نيويورك 23 16

واشنطن 25 13

أديس أبابا 22 14