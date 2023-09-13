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تتواصل التحركات والتفاعلات من مختلف المؤسسات الحكومية في المغرب مع زلزال الحوز المدمر.

واحتضنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اجتماع لجنة علمية بمقر مديرية الجيولوجيا، بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، خلص إلى عدد من المقترحات المهمة.

وأوصى اجتماع اللجنة العلمية، بمراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإعداد خرائط دقيقة للمناطق التي تعرضت لتشوهات على السطح، وذلك في ضوء الزلزال الذي ضرب البلاد.

كما اقترح الاجتماع، بحسب صحيفة «هسبريس»، تعميق البحث عن آثار واضحة لمختلف الصدوع من طرف خبراء جيولوجيين عبر الصور الجوية، وتحديد نوعية التحركات التي شهدتها أصناف الصدوع الثلاثة المشار إليها عبر القياسات البنيوية.

وأكد ضرورة إدراج المعطيات الجيو علمية المتوفرة عند عمليات اتخاذ القرار في مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.

وأوصت اللجنة بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، أثناء عملية اختيار مواقع محطات قياس الزلازل التي سيجريها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.

وشارك في الاجتماع الأول من نوعه بعد الهزة العنيفة عدد من الأساتذة والخبراء، لدراسة أسباب وآثار زلزال الحوز، حيث كشف تشخيصهم للتاريخ الجيولوجي للمنطقة أنها عرفت تعاقب العديد من الأحداث والظواهر الرسوبية والبنيوية.