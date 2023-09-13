ماكرون يعلق على رفض المغرب تلقي مساعدات من فرنسا بعد الزلزال

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنهاء النقاشات حول امتناع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليها باريس إثر الزلزال.

وقال ماكرون، خلال رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي: «من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن بتصرّف وفقا لخيارهما السيادي»، وفق وكالة سبوتنيك.

وكان المغرب، قد أعلن قبوله دعما من أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنّه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات.

وأصدرت السلطات المغربية توضيحات بشأن قبول أو رفض عروض الدول للمساعدة في عمليات الإغاثة الخاصة بالزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.

وقال مصدر رسمي مغربي، في بيان، إن "المملكة في هذه المرحلة لا تعاني من أي نقص على مستوى إمدادات المواد الغذائية للمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن قبول المساعدات من دول قليلة يرجع للتحكم في عملية تنسيق الجهود ما بين فرق الإنقاذ المغربية ونظيرتها من هذه الدول، وبالتالي ضمان نجاعة التدخلات.

وأضاف البيان أن المغرب يقبل فقط الدعم الذي يأتي عن طريق الدول، مشددا على ضرورة أن يمر الدعم عبر تعاملات دبلوماسية معينة، وأن يكون الاتصال بوزارة الخارجية المغربية في هذا الشأن.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.