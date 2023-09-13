الملك سلمان يوجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة السعودية

أعرب السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، عن سعادته لبدء فصل جديد من العلاقات مع إيران.

وقال العنزي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن هذا الفصل من العلاقات مع إيران سيكون قويًا على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مضيفا أن العلاقات البناءة مع إيران ستكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأضاف أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة رسمیة إلی الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الإيراني في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الاتفاق بين السعودية وإيران بنّاء وله أوجه عدة وهو أيضًا اتفاق أمني مشترك يعزز التعاون بين البلدين، مؤكدا أنه سينعكس على الأمن الإقليمي وسيساهم في تحقيق الرفاه للشعبين.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت الرياض وطهران اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.