المصري البورسعيدي ينعي ضحايا إعصار «دانيال» في ليبيا

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، بتعازيه لدولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الإعصار المُدمر الذي ضرب شرق البلاد، أول أمس الإثنين.

وقال النادي المصري في بيان رسمي: «وجه مجلس إدارة النادي المصري، خالص التعازي إلى دولة ليبيا الشقيقة والشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة "دانيال"، والتي نتج عنها سيولا مدمرة خلفت مئات الضحايا والمصابين».

وأتم البيان: «ومجلس الإدارة ورئيسه.. إذ يؤكدون تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق في هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه إلى الله العلى القدير بالدعاء أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».