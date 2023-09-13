 المصري البورسعيدي ينعي ضحايا إعصار «دانيال» في ليبيا - بوابة الشروق
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المصري البورسعيدي ينعي ضحايا إعصار «دانيال» في ليبيا

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 1:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 1:17 ص

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، بتعازيه لدولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الإعصار المُدمر الذي ضرب شرق البلاد، أول أمس الإثنين.

وقال النادي المصري في بيان رسمي: «وجه مجلس إدارة النادي المصري، خالص التعازي إلى دولة ليبيا الشقيقة والشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة "دانيال"، والتي نتج عنها سيولا مدمرة خلفت مئات الضحايا والمصابين».

وأتم البيان: «ومجلس الإدارة ورئيسه.. إذ يؤكدون تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق في هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه إلى الله العلى القدير بالدعاء أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».


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