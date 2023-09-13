متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

شهد متحف الإسكندرية القومي، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاحه، وقدمت مجموعة "أبناؤنا في عيوننا الكشفية البحرية" خلال الاحتفالية أوبريت "قهوة الإسكندرية"، بمشاركة 13 من الكشف البحري، بحضور أيمن القاضي مدير المتحف.

وقالت الدكتورة لمياء الشافعي، مسئول المجموعة الكشفية: "شارك في الاحتفالية 13 كشافا ومرشدة"، موضحة أن الأوبريت الأول يتحدث عن الهوية السكندرية والتراث، من تأليف وأشعار قدري نوار وأحمد يسري، كما يتحدث الأوبريت الآخر وهو بعنوان "موال البحر" عن الشخصيات والمشاهير والرموز الوطنية، ومنهم الدكتور أحمد زويل، وسيد درويش ومحمود سعيد.

وأضافت الشافعي، في تصريحات صحفية خاصة، أن المجموعة الكشفية قدمت خلال الاحتفالية مجموعة من الأغاني لفنان الشعب سيد درويش، ومنها "أنا المصري، يا ولد عمي، القلب الفتاوي".

وشارك في الاحتفالية أيضا 25 طفلا وطفلة من مدينة بشاير الخير، وقال العميد أحمد عبدالعزيز مدير مدينة بشاير الخير 1،2، إن مجموعة الأطفال المشاركة تمثل فريق الكشافة لمدينة البشائر، مؤكدا حرص المدينة على تنظيم جولات وزيارات ورحلات بين المتاحف والمشروعات القومية؛ لتعميق الهوية والانتماء لدى أبناء البشائر، خاصة الأجيال الجديدة للمدينة.