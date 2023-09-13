حملات لمتابعة النظافة بالأحياء الرئيسية والميادين في مراكز المنيا

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن الوحدات المحلية واصلت جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة.

وأوضح التقرير، الذي عرض على المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة.

ففي مركزي مطاي والمنيا، نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، والتعاون مع قسم البيئة.

وشملت الحملات الأحياء الرئيسية وقطاع بردنوها ومنبال وتمهيد شوارع قرية جوادة بمركز مطاي، وجرت صيانة دورية لأعطال الكهرباء بقرية بني أحمد الغربية، وتنفيذ حملات نظافة في قرى: "تله – نزلة حسين - بني محمد سلطان - طوخ الخيل"، وحي شمال وغرب ووسط مدينة المنيا، ضمن الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي مركز سمالوط، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة، وجرى تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع المركز والقرى التابعة ونقلها إلى لأماكن المخصصة لها بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وشملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى: "طحا الأعمدة ـ قلوصنا ـ أسطال"، ضمن خطة الوحدة المحلية لدعم ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومراعاة البعد البيئي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.