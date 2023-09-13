قال المهندس حسام خليل، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن اﻷزمة الأقتصادية اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻬﺎ تداعيات ألقت بظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻقتصاد اﻟمصري، معقبا: «الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في الظروف والوضع الاقتصادي الصعب».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى لجوء الدولة المصرية منذ عقود طويلة إلى الاستدانة والاقتراض الخارجي؛ لتغطية احتياجات المواطن المصري اليومية من الطعام والشراب، قائلا: «إحنا كنا مديونين، لكن الدين الأول- الأقل بكثير من ديوننا دلوقتي- أكلنا وشربنا بيها، أما الدين الأكبر دلوقتي أصول ومشروعات».

وتابع: «الديون كلها موضوعة في أصول لمصر، لو عاير تبيعه بيعه، وتقدر ترجعها رأس مال ثان، لأنها موجودة لم تذهب على الأكل والشرب» حسب تعبيره، لافتا في ذات الوقت أن الحكومة لا تزال تتحمل عبء دعم رغيف الخبز رغم ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

وأوضح أن مشروع إعداد مرشح رئاسي يتطلب سنوات كثيرة من الإعداد والممارسة السياسية، قائلا: «علشان أنزل وأكون مرشح للرئاسة لازم أجهز نفسي واعد نفسي من سنين، صناعة رئيس تحتاج سنوات».

وأشار إلى تميز شخصية الرئيس السيسي بسمات الهدوء والثبات الانفعالي في مواجهة الصعوبات والضغوطات، قائلا: «تم استفزاز مصر والرئيس شخصيا سنوات كثير من دول وأشخاص، وكان رده اهدأ من الهدوء، وحاليا العلاقات مع هذه الدول في أحسن حال»، متابعا: «لولا الثبات الانفعالي؛ كان زمان مصر في مشاكل ولا كنا نتكلم عن أي تنمية».

