البحيرة تستعد لإقامة معرض دمنهور السادس للكتاب بدء من 26 سبتمبر الجاري

أعلنت محافظة البحيرة عن إقامة معرض دمنهور السادس للكتاب خلال الفترة من 26 سبتمبر، وحتي الخامس من أكتوبر 2023م بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية المعرض في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وغرس قيم الولاء والانتماء ورفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة، بالإضافة لدوره المهم بالنسبة للنشء والشباب في بناء العقول وتبني الأفكار المبتكرة والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد.

وأشارت إلى أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة لتواصل البحيرة عامًا بعد عام النجاح والتميز، ولتكتب اسمها بأحرف من نور في سجل العلم والمعرفة.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض هذا العام نخبة من مثقفي البحيرة ونجوم الإعلام والفكر، والأدب وخبراء الاقتصاد والسياسة، كما سيتضمن محاور فكرية وثقافية وفنية وورش الكاريكاتير، والمسرح والذكاء الاصطناعي وزراعة الأسطح، وفن الأورجامي.

كما سيشارك في المعرض عدد كبير من دور النشر المختلفة، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية والترفيهية للطفل على مدار اليوم، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق هيئة قصور الثقافة.

وأوضحت نائب المحافظ، على ضرورة استثمار النجاح الذي يحققه المعرض سنويًا للوصول إلى معرض عالمي للكتاب يرسخ أهمية الثقافة في الحياة وتأثيرها في كل برامج التنمية.