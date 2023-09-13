وزيرة البيئة تشهد عرض فرص تعزيز الاستثمار في مجال السياحة البيئية

دينا شعبان

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جلسة السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة؛ بهدف التوجه نحو الاقتصاد الحيوي والدوار، ووجود شركات مبتكرة تعمل في هذا المجال.

- مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية bio mass

وقال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية "bio mass"، وهو ما دفع وزارة البيئة لعمل استراتيجية لتحديد كمية الموارد وأماكن تواجدها، وتحديد التكنولوجيا المناسبة وتكلفتها، وتقسيم المحافظات طبقاً للكميات الموجودة بها.

وأشار إلى أن دول العالم بدأت تتوجه نحو استخدام مخلفات "bio mass" والتي يمكن أن تُحدث نقلة في النمو الاقتصادي وتلك المخلفات لها أشكال كثيرة كمشروعات البيوجاز، ومخلفات الصرف الصحي، المخلفات الزراعية وغيرها، والمخلفات تحقق مردودا ماديا، وتوفر فرص عمل، وتساهم هذه المخلفات في تحسين الدخل القومي.

وتطرق رئيس جهاز شئون البيئة للشق الثاني من موضوع الجلسة الذي يتناول السياحة البيئية والتى بدأت مصر في اتخاذ مسار جديد قائم على استغلال المحميات الطبيعية البالغ عددها 30 محمية، حيث جرى تطوير المحميات ورفع كفاءتها وإطلاق العديد من المبادرات والحملات كحملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، لافتا إلى النقلة النوعية في مجال السياحة البيئية.

وأوضح أن جهود وزارة البيئة ساهمت في هذا التحول فنجد أن تصريح ممارسة النشاط وصل إلى 125 تصريحا في عام 2018 بعد أن كان 15 تصريحا عام 2018، ووصلت عوائد المحميات هذا العام إلى حوالي 82 مليون جنيه، مُشيرا إلى تمتع مصر بثراء وتنوع كبير في المحميات سواء كانت محميات بحرية كرأس محمد أو تراث ثقافى كوادي الحيتان.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، سعي الوزارة إلى خلق المناخ الداعم الملائم للمستثمرين، آملا في تنفيذ كتالوج يضم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحميات الطبيعية.

وأوضح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعي التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، وحرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الأربع الماضية 1300 شركة للقطاع الرسمي.

وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر، كما تم إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل 17 مجمعا في مصر، واتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.

- الشركة كانت شريكا في محطة بنبان للطاقة الشمسية

وقال محمود شطا مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، إن الشركة كانت شريكا في محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تخطت إنتاج الطاقة المتجددة محليا ليتم تصديره وصناعة الوقود الحيوي، واهتمت الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستفادة منه في إنتاج الأمونيا الخضراء التي تدخل في عدة صناعات، ومشروع إنتاج 40 ألف طن من الأيميثانول في دمياط باستخدام المواد الحيوية الناتجة من صناعة السكر.

وأضاف أن هناك اتجاها كبيرا نحو الاقتصاد الحيوي عالميا وإنتاج الوقود الحيوي، خاصة في ظل معايير الصفقة الأوروبية الجديدة التي ستساعد غلي زيادة الطلب على الوقود الحيوي وتقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، فمثلا قطاع الطيران سيكون على الأقل 6% من الوقود المستخدم به حيوي بحلول 2030، وقطاع النقل البحري.

وتضمنت الجلسة، عرض فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الحيوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحديث عن تجربة استخلاص مادة الشيتوزان كسماد عضوي من المخلفات البحرية كقشور الجمبري.