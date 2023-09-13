تحدث يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي، عن فوز نسور قرطاج على مصر بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وقال المساكني في تصريحات تليفزيونية: «لم نتوقع المستوى الذي ظهر عليه منتخب مصر، وكنا نتوقع الظهور بشكل أفضل، نجحنا في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول، وكنا الأفضل وتمكنا من تسجيل الثالث في نهاية المباراة».

وأضاف: «منتخب تونس دائما ما يكون لديه لاعبون مميزون، وطموحنا كبير في الفترة المقبلة».

وبسؤاله عن احتمالية تواجده بالدوري المصري خلال الفترة القادمة، قال: «أرتبط بعقد مع العربي القطري مستمر لموسمين، وسبق وتلقيت عروضا من الدوري المصري، والآن أنا مرتبط بعقد مع العربي القطري وليس لدي أي عروض مصرية».

وتابع: «الدوري المصري نقطة تحول لكل لاعب تونسي، ومنح إضافة كبيرة لسيف الجزيري وفرجاني ساسي وعلي معلول».

وأتم: «علي معلول يسجل تاريخًا كبيرًا مع الأهلي ومن أفضل التوانسة في الدوري المصري».