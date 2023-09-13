 ألمانيا تعلن لأول مرة اكتشاف إصابة مؤكدة بمتحور كورونا بي ايه.2.86 - بوابة الشروق
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ألمانيا تعلن لأول مرة اكتشاف إصابة مؤكدة بمتحور كورونا بي ايه.2.86

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 10:52 م

أعلنت ألمانيا لأول مرة اكتشاف إصابة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا "بي ايه.2.86" شديد التغير نسبيا.

جاء ذلك وفقا لمجموعة عمل الأنفلونزا بمعهد روبرت كوخ في تقريرها الأسبوعي الصادر بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن تاريخ الإصابة يعود إلى الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس الماضي.

ويخضع هذا المتحور لرقابة خاصة من جانب منظمة الصحة العالمية بعد أن تم اكتشافه في عدد من الدول الأخرى.

وأعلن المعهد تزايد أعداد حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة في ألمانيا منذ الأسبوع الذي انتهى في 9 يوليو الماضي مصحوبة بارتفاع في حالات الإصابة بـ سارس-كوفيد-2 المؤكدة معمليا.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، تم الإبلاغ حتى الآن عن 6780 حالة أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال العدد المسجل في أول أسبوع من أغسطس الماضي، ومن المفترض أن يكون هناك عدد كبير من الحالات غير المسجلة والتي لم يتم تأكيدها معمليا إذ إن عدد الاختبارات تراجع في الكثير من الأماكن مقارنة بما كان عليه في ذروة جائحة كورونا كما أن فحوص طفرات الفيروس قلت بشكل كبير.

وكانت عالمة الفيروسات المنحدرة من فرانكفورت زاندرا تسيزيك قالت في الأسبوع الماضي إن هناك الكثير من الأسئلة العالقة حول طفرة "بي ايه.2.86" والتي يطلق عليها أيضا "بيرولا".

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