كوريا الجنوبية تنظم أكبر مسيرة عسكرية منذ عقد للاحتفال بيوم القوات المسلحة

قال مسئولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن سول سوف تنظم أكبر مسيرة عسكرية لأول مرة منذ عقد في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سوف يتضمن دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات متقدمة أخرى، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 ليوم القوات المسلحة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسئولين القول إن نحو 4000 جندي وأكثر من 170 قطعة عسكرية، سوف يشاركون في المسيرة المقررة في 26 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية عادة ما تنظم مسيرة عسكرية كل خمسة أعوام للاحتفال بالقوات المسلحة في الأول من أكتوبر، ولكن تم تنظيم مثل هذه المسيرة آخر مرة في 2013.