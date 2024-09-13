منظمة صهيونية متطرفة تنشر فيديو لحرق المسجد الأقصى

نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة مقطع فيديو دعائيا يظهر حريقا كبيرا يندلع في المسجد الأقصى.



وأرفقت المنظمة الفيديو بعنوان"النصر المطلق"، ومع تعليق "قريبا في هذه الأيام".

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب والصدمة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المتطرف، واعتبروه "جرس إنذار" يستدعي اتخاذ موقف جاد تجاه ما يحدث في الأقصى وما تخطط له الجماعات المتطرفة.

وكتبت ناشطة على منصة "إكس" إن:"هذا الفيديو يشكل سابقة خطيرة.. ما يمكن فهمه أننا في حالة تحضير للمرحلة القادمة التي تسعى لها حكومة الاحتلال، وجس نبض لردة فعل العالم العربي والإسلامي لتدمير الأقصى".

وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى "إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى"، وتقوم بتشجيع اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.