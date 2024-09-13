بيان ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة وكشف حجم التبادل التجاري بين البلدين

صدر اليوم الخميس، البيان الختامي لاجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، حيث تم الكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء في بيان صدر اليوم في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى أنه في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، قام رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ لي بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 هجري الموافق 11 سبتمبر 2024، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتقى خلال الزيارة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقدا جلسة مباحثات، استعرضا فيها "علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وحسب "واس"، أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث "تعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية حتى شهر يونيو 2024، نحو 48 مليار دولار، بلغت منها صادرات المملكة إلى الصين 24 مليار دولار، وصادرات الصين إلى المملكة 24 مليار دولار".



جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ترأس الجانب السعودي في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وفي الجهة الأخرى، ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ لي جانب بلاده.

وخلال الاجتماع، جرى بحث "سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية"، وفق "واس".

ووقع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الدولة الصيني محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.