 غدا.. بدء التنسيق الإلكتروني بجامعة قناة السويس لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2024 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

غدا.. بدء التنسيق الإلكتروني بجامعة قناة السويس لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أميرة محمدين
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 11:48 ص

يبدأ غدًا السبت فتح موقع التنسيق الإلكتروني بجامعة قناة السويس للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وذلك خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل الرغبات لضمان تحقيق أفضل النتائج للطلاب، متمنياً لهم التوفيق في اختيار التخصصات التي تناسبهم.

من جهته، أوضح الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن المركز سيقدم الدعم اللازم للطلاب خلال فترة التسجيل، ويقوم بتوفير الإرشادات لضمان عدم حدوث أي أخطاء.

وأشار إلى أن العمل سيستمر على مدار الساعة لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة وكفاءة، بالإضافة إلى تجهيز التنسيق اليدوي لتلبية أية احتياجات خاصة للطلاب. كما سيتم استقبال رغبات الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك