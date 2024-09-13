يبدأ غدًا السبت فتح موقع التنسيق الإلكتروني بجامعة قناة السويس للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وذلك خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل الرغبات لضمان تحقيق أفضل النتائج للطلاب، متمنياً لهم التوفيق في اختيار التخصصات التي تناسبهم.

من جهته، أوضح الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن المركز سيقدم الدعم اللازم للطلاب خلال فترة التسجيل، ويقوم بتوفير الإرشادات لضمان عدم حدوث أي أخطاء.

وأشار إلى أن العمل سيستمر على مدار الساعة لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة وكفاءة، بالإضافة إلى تجهيز التنسيق اليدوي لتلبية أية احتياجات خاصة للطلاب. كما سيتم استقبال رغبات الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.