وفاة شاب بسبب لدغة ثعبان في كفر الزيات

توفي شاب في قرية قليب إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لدغة ثعبان سام، رغم محاولات إنقاذه المتعددة.

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا من مديرية أمن الغربية يفيد بوصول الشاب محمد الشيخ، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى المستشفى مصابًا بلدغة ثعبان، مصاحبًا بهبوط في الدورة الدموية واضطراب في الوعي.

نُقل الشاب إلى العناية المركزة بالمستشفى لمحاولة إنقاذه ومعالجة السم باستخدام الطعوم المناسبة، لكن للأسف، توفي متأثرًا بإصابته.

أكدت التحريات وشهادات العيان أن الشاب تعرض للدغة ثعبان أثناء تواجده في الأراضي الزراعية بقريته، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بطنطا ثم إلى مستشفى بسيون المركزي، حيث توفي في غرفة العناية المركزة. تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.