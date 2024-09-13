أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن عجزه عن وقف الحرب في غزة، مؤكدا أنه بذل "قصارى جهده" في محاولة تحقيق ذلك.

وقال خلال مقابلة مع شبكة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا.. لكنني لا أملك القدرة على وقف الحرب".

وأشار إلى أن صوت الأمم المتحدة كان "عاليا وواضحا منذ البداية" في المطالبة بوقف الحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأضاف غوتيريش: "كنا واضحين للغاية في إدانتنا لحقيقة أن هذه الحرب شهدت مستوى من الوفيات والدمار لا مثيل له منذ أن توليت منصبي".

وشدد أن "الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر لا يمكنها أن تبرر ما شهده الشعب الفلسطيني من عقاب جماعي".

وأعرب عن أسفه إزاء الانتهاكات المستمرة لميثاق الأمم المتحدة، قائلا: "هناك انتهاكات دائمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.. نحن نعيش في بيئة من الإفلات التام من العقاب فالجميع يفعل ما يريد، أولئك الذين يرتكبون الجرائم يجب أن يكونوا مسئولين عن جرائمهم".