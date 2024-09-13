محافظ الغربية: الانتهاء من 90% من مشروعات حياة كريمة في زفتى بإجمالي 876 مشروعا

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تحقيق تقدم كبير في مشروعات "حياة كريمة" بمركز زفتى، حيث تم الانتهاء من 90% من المشروعات بإجمالي 876 مشروعًا.

وأوضح الجندي أن العمل يسير بشكل ممتاز، مع عقد لقاءات جماهيرية لحصر مطالب المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

بدأت مشروعات زفتى بالتخطيط الدقيق، شمل توفير الأراضي اللازمة والتنسيق بين جهات التنفيذ، وتذليل العقبات وحل شكاوى المواطنين.

ومع إعلان إدراج مراكز المرحلة الثانية (المحلة الكبرى، كفر الزيات، قطور، بسيون)، تم العمل على حصر مطالب الأهالي وتفعيل خطط بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

وتُوِّجت هذه الجهود بحصول مركز زفتى على جوائز مشرفة، حيث انضمت مدينة زفتى إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة حول العالم. كما حصلت قرية نهطاي على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء لعام 2023، لتكون ثاني قرية على مستوى الجمهورية بعد قرية فارس بأسوان.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية ومركز زفتى تصدرا قائمة أعلى 5 محافظات في تنفيذ المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات إلى 90% بفضل الجهود المتكاملة والتنسيق الفعّال.