السلطات الإيطالية تسجل إصابتين محليتين بحمى الضنك

سجلت السلطات الصحية الإيطالية يوم الخميس أول إصابتين محليتين بحمى الضنك في البلاد خلال هذا العام.

وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن شخصين أصيبا في مقاطعتي بريشيا وريدجو إميليا في شمالي إيطاليا بالمرض الذي ينقله البعوض.

وأصيب كلاهما بالمرض، الذي ينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، هذا الصيف، رغم عدم سفرهما إلى الخارج.

يشار إلى أن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينقله البعوض في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية ويمكن أن يعرض حياة المصاب به للخطر.

ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة بعوض النمر الآسيوي، الذي يمكن العثور عليه الآن في بعض أجزاء جنوبي أوروبا.

ولا يظهر على العديد من الأشخاص أي أعراض أو تظهر عليهم فقط حمى خفيفة بعد الإصابة، ولكن الحالات الشديدة يمكن أن تشمل نزيفا حادا وتلفا في الأعضاء.

وسجل المعهد الوطني الإيطالي للصحة خلال الفترة من أول يناير إلى 10 سبتمبر 2024 ما إجمالية 412 حالة إصابة بالحمى الضنك، ولكن باستثناء الحالتين المحليتين، كان جميع المصابين قد سافروا إلى الخارج.

ولم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

وسجلت إيطاليا العام الماضي ما إجماليه 275 حالة إصابة بحمى الضنك.