أعلن مصدر في قوات الأمن الروسية لروسيا اليوم، أن نظام كييف نفذ هجوما بطائرة مسيرة ضد قافلة مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تتحرك قرب مدينة سلافيانسك في دونيتسك.



ووفقا للمصدر، كان الغرض من الهجوم هو تعطيل زيارة رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش إلى روسيا في منتصف سبتمبر الجاري.



وأوضح المصدر أن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية وإصابة آخرين، وأدان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهجوم.

ولم يتم تسجيل ضحايا في صفوف المواطنين المحليين، كما ذكرت وسائل إعلام أن القافلة كانت متجهة للتزود بالخشب والفحم.

وكالعادة اتهم زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي روسيا الاتحادية بمهاجمة قافلة إنسانية.

وبحسب المصدر: "يشير هذا الحادث إلى أن الأنغلوسكسونيين وأتباعهم على استعداد لارتكاب جريمة قتل وحشية حتى ضد الموظفين الذين يشاركون في أنشطة إنسانية من أجل تنفيذ خططهم لعزل روسيا عن العالم الخارجي".

كما يشير إلى رغبة نظام كييف في منع الجانب الروسي من التواصل مع ممثلي الهياكل الدولية المؤثرة، والتي يمكن أن تنقل إليها الأدلة على الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الأوكرانية ضد المدنيين.