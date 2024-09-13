محافظ بني سويف يتابع استعدادات تدريب 1455 معلما في مسابقة 30 ألف معلم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، الإجراءات المتبعة ضمن استعدادات المديرية لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لوظيفة معلم ورياض الأطفال في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى النظر في التظلمات المقدمة في المرحلة الأولى، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأعلن هاني عنتر، وكيل الوزارة، عن بدء التدريب اعتبارًا من الأحد المقبل، والذي سيستمر حتى الخميس 19 من الشهر الجاري، تحت إشراف غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب. وأضاف أن التدريب سيُعقد على مدار خمسة أيام داخل بعض المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف، حيث تقرر أن يكون مقر تدريب تخصص مادة العلوم ورياض الأطفال بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)، بينما تحدد مقر تدريب مادتي "اللغة العربية والرياضيات" بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية.

أما مادتي "الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية"، فستُعقد في مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة.

وأشار وكيل التعليم إلى تكليفاته للقائمين على التدريب بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب بنجاح، موضحًا أن أماكن التدريب ستستقبل أكثر من 1455 معلمًا ومعلمة ضمن المرحلة الثانية وتظلمات المرحلة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم، والتي تأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين بهدف تأهيلهم وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة.

من جانبها، أكدت غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب بالمديرية، أن البرنامج التدريبي سيتضمن عدة محاور رئيسية أبرزها: تخطيط الدرس، استراتيجيات التعليم والتعلم، إدارة الصف، التقويم، والتعامل مع طلاب الدمج.