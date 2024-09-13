حزب الله ينفذ 9 عمليات نوعية ضد إسرائيل

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 12 سبتمبر 2024، وفقا للآتي":



1- الساعة 01:00: استهداف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران المقاومة ‏الإسلامية وقصفها لأول ‏مرة، واستهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصا الشهيدين المظلومين ‏في البياضة.

4- الساعة 13:20: استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.

5- شن هجوم جوي بأسراب من الطائرات الانقضاضية على قاعدة ناحل ‏غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا استهداف الشهيدين ‏المظلومين ‏في البياضة.

6- الساعة 17:00: استهداف موقعي زبدين ‌‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‌‏وإصابتهما إصابة مباشرة.

7- الساعة 16:38: استهداف موقع العباد ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 18:05: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 18:05: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة».

هذا ونعى حزب الله أحد عناصره الذي قتل مع نجله الطفل بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرجوز جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام 1993 من بلدة مركبا وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف في بيان آخر: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ساجد محمد مصطفى "علي رضا" مواليد عام 1998 من بلدة مليخ وسكان بلدة تول في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأفادت مرسلة روسيا اليوم في لبنان يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة مارون الراس ومدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأكدت اشتعال الحرائق عند أطراف مدينة بنت جبيل جراء القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".