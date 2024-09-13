الصحة العالمية تضيف أول لقاح لجدري القردة إلى قائمة التأهيل المسبق

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح "MVA-BN"، بات أول لقاح مضاد لفيروس جدري القردة، يضاف إلى قائمة التأهيل المسبق.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن لقاح "MVA-BN" الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك" (الدنماركية) أضيف إلى قائمة اللقاحات المؤهلة مسبقا للمنظمة.

والتأهيل المُسبق (الأولي) هو برنامج أنشأته منظمة الصحة العالمية لتقييم منتجات مكافحة ناقلات الأمراض، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت المنظمة أنه من المتوقع أن تسهل الموافقة على التأهيل المسبق الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات التي تحتاج إليه بشكل عاجل، وتقلل من انتقال العدوى، وتساعد في السيطرة على الوباء.

وأشارت إلى أن اللقاح ربما يتم تطبيق تناوله على جرعتين، بفاصل 4 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

ولفتت المنظمة إلى أن "MVA-BN" غير مرخص حاليا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن هذه الخطوة مهمة في مكافحة الوباء حاليا ومستقبلا.

وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى زيادة عاجلة في الإنتاج والإمداد والتبرع والتوزيع لضمان الوصول العادل للقاحات في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها".

وفي 14 أغسطس الفائت، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القردة "حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية".

وظهر اسم المرض أول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي واللمس، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحا جلديا وتوعكا وحمى وتضخما في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.