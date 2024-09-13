غارات جوية إسرائيلية تقتل ثلاثة في جنوب لبنان واثنين في سوريا

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استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، في غارة جوية إسرائيلية على لبنان اليوم الخميس، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما لقي شخصان حتفهما في هجوم إسرائيلي استهدف سوريا المجاورة.

ووفقا للوزارة، أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة سوق النبطية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشهداء أعضاء في حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي في البداية على تلك التقارير.

وفي الوقت نفسه، في سوريا المجاورة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على أحمد الجبر، وهو عضو بحزب الله اللبناني في الجولان".

وقال الجيش إنه ضرب منطقة الرفيد في جنوب سوريا، وقتل مسلحا آخر مواليا لإيران نظم أنشطة "ضد دولة إسرائيل وعمل بالتعاون والتوجيه الإيراني".

وافادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "مواطنين لقيا حتفهما في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية بصاروخ" على طريق دمشق-القنيطرة في محافظة القنيطرة.