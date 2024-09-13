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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي عزون وحبلة قرب قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات جاب شوارع وأحياء البلدتين، دون أن يبلغ عن إعتقالات.