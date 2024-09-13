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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. وفا: قوات الاحتلال تقتحم بلدتي عزون وحبلة

وفا
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 7:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 7:45 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي عزون وحبلة قرب قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات جاب شوارع وأحياء البلدتين، دون أن يبلغ عن إعتقالات.


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