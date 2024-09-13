 ألمانيا وأستراليا توقعان اتفاقا لتعمبق التعاون في سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر - بوابة الشروق
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ألمانيا وأستراليا توقعان اتفاقا لتعمبق التعاون في سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر

وكالات
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 6:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 6:03 ص

وقعت ألمانيا وأستراليا اليوم الجمعة اتفاقا بعدة ملايين الدولارات لتعميق التعاون في سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر.

ويمول الاتفاق، الذي بلغت قيمته 660 مليون دولار أسترالي (445 مليون دولار أمريكي)، حكومتا البلدين بشكل متساو، وسيضمن وجود مشتريين أوروبيين لمنتجي الهيدروجين المتجدد في أستراليا.

ووقع الاتفاق وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس باوين ووزيرة الدولة الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أنجا هاجدوك في بريسبان.

وقال باوين إن الهيدروجين المتجدد عنصر أساسي لازدهار أستراليا في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "العالم يحتاجه. يمكننا إنتاجه. ويمكننا شحنه إلى شركائنا، أو استخدامه لإنتاج منتجات خضراء ومواد كيميائية ووقود في أستراليا لتصديرها إلى العالم".

ويجري انتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة عبر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعتبر الحكومة الألمانية أنه أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل.


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