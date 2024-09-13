وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انتقادات حادة لنظام مجلس الأمن الدولي، قائلا إن "نظام مجلس الأمن عفا عليه الزمن وغير عادل وغير فعال".

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة: "لقد تم إنشاء مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، وهو لا يتوافق مع عالم اليوم".

وتابع: "الحقيقة أن مجلس الأمن فشل بشكل منهجي في وضع حد للصراعات الأكثر مأساوية التي نواجهها اليوم، في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا".

وأشار إلى أن هذا الفشل يشكل "عائقا رهيبا" أمام عمل الأمم المتحدة، لا سيما وأنها "ليست مجلس الأمن؛ وإنما هي وكالة إنسانية تقوم بنصف العمل الإنساني حول العالم".

وذكر جوتيريش، أن 200 من موظفي الأونروا الذين يمثلون الأمم المتحدة في غزة، قد قتلوا خلال الحرب، مضيفا: "جميع موظفي الأونروا الذين يتحدثون إلى الناس في غزة يعانون من حقيقة أن الناس ينظرون إليهم ويقولون لهم: (مجلس الأمن خذلنا)".

واختتم قائلا: "مجلس الأمن يشكل بالنسبة لنا عائقا شديدا لعملنا في الميدان، عندما ندعم سكانا مثل سكان غزة في هذه الظروف المأساوية".