وزير الخارجية الإسباني: الخطوات المتخذة للاعتراف بدولة فلسطين غير كافية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين "مهمة ولكنها غير كافية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، قبيل انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال ألباريس، إن "حل الدولتين هو الحل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد أنه "لا بد من إطلاق مسار سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وإلزام الأطراف بالمشاركة فيه"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف ألباريس: "الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مهمة ولكنها غير كافية".

وخلال الاجتماع الذي يحمل عنوان "من أجل تنفيذ حل الدولتين"، ستتم مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان فاعلية حل الدولتين.