جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأكيده على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، إن "محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا واضحا يؤكد أن هناك احتلالا لفلسطين، وأن هذا الاحتلال غير قانوني".

وأضاف: "هذا ما تقوله الأمم المتحدة منذ البداية، يجب أن يتوقف الاحتلال، ويجب احترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التصرف بطريقة تضمن احترام قرارات محكمة العدل الدولية".

وأكد غوتيريش، ثقته في "محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية"، قائلا: "بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، أدعم بالكامل أنشطة المحاكم الدولية لمحاسبة الأشخاص والدول والكيانات على أفعالها".

وفي سياق متصل، أشار إلى استطلاع حديث للرأي أجري في قطاع غزة أظهر "اعترافا من سكان القطاع بجهود موظفي الأمم المتحدة" الذين قتل منهم 200 خلال الحرب.

وأعرب عن أسفه إزاء المضايقات التي تواجه عمل موظفي الأمم المتحدة في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "لو لم تكن أمامنا العقبات والمضايقات والمشكلات والصعوبات التي خلقتها إسرائيل بشكل ممنهج ضد عمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، وخاصة الأونروا؛ لكان بإمكاننا أن نفعل المزيد".