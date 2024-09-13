الصندوق السيادي التركي يدرس بيع صكوك إسلامية

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الثروة السيادي المعروف باسم "تي.دبليو.إف" يدرس بيع صكوك إسلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن المصادر القول إن الصندوق أجرى محادثات مع بنوك استثمار لتحديد توقيت وحجم الطرح، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف بيع صكوك أجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق من العام الحالي باع الصندوق سندات دولارية أجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد بلغ 375ر8% حيث وصل إجمالي قيمة الاكتتاب في ذلك الطرح 7 مليارات دولار.

يذكر أن الحكومة التركية أسست صندوق الثروة السيادي في عام 2016 وفوضته بالقيام بالاستثمارات الضخمة التي يتردد في القيام بها القطاع الخاص. ويمتلك مجموعة من الأصول التي انتقلت إليه من الخزانة التركية بما في ذلك حصة في بنك خلق وبنك الصراط. كما يمتلك حصة في شركة الطيران التركية تيركيش أيرلاينز وفي بورصة الأوراق المالية التركية.

وقال مصدر مطلع إن الصندوق التركي عقد أمس واليوم اجتماعات مباشرة مع ممثلي مؤسسات الاستثمار في الأدوات ذات الدخل الثابت في كل من دبي وأبوظبي للترويج لطرح الصكوك.