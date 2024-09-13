زيلينسكي: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف سيارات للصليب الأحمر

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا باستهداف سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق إكس "لسوء الحظ، قُتل ثلاثة أشخاص في هذا القصف الروسي".

ونشر الرئيس الأوكراني أيضا صورة تظهر شاحنة تابعة للصليب الأحمر تلتهمها النيران.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل ثلاثة من موظفيها في أوكرانيا، وإصابة اثنين آخرين.

وقالت المنظمة، في بيان لم تذكر فيه روسيا بالاسم، إن "القصف أصاب موقعا كان مخصصا لتوزيع مساعدات على خط المواجهة في منطقة دونيتسك. قلوبنا محطمة اليوم ونعبر عن حزننا على فقدان زملائنا ونعتني بالجرحى."

وقال زيلينسكي، في منشور منفصل على إكس، إن صاروخا روسيا أصاب سفينة تحمل حبوبا أوكرانية كانت متجهة إلى مصر إثر مغادرتها المياه الإقليمية الأوكرانية.

وأضاف أنه، لحسن الحظ، لم تقع إصابات.