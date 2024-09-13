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أمريكا تخفف تحذير السفر إلى بنجلاديش قبل زيارة وفد

علم بنجلاديش
علم بنجلاديش
د ب أ
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 1:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 1:40 ص

خففت الولايات المتحدة تحذير السفر إلى بنجلاديش من المستوى الرابع إلى الثالث، ودعت مواطنيها إلى إعادة التفكير في السفر بدلا من تجنبه تماما، حسبما أفادت صحيفة ديلي ستار اليوم الخميس.

ويشير التعديل إلى خفض محسوس في التهديدات المباشرة على المواطنين الأمريكيين في بنجلاديش.

وصدرت الإرشادات المنقحة قبل وقت قصير من زيارة مقررة لوفد أمريكي إلى بنجلاديش.

وتم رفع التحذير إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى، عندما طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها عدم السفر إلى بنجلاديش وسط احتجاجات طلابية في يوليو وأغسطس الماضيين.

 


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