رفع 616 حالة إشغال طريق وتحرير 92 مخالفة بالإسماعيلية خلال أسبوع

في إطار جهود تحسين الوضع المروري والوجه الحضاري، قامت الوحدات المحلية بمراكز وأحياء الإسماعيلية خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، برفع 616 حالة إشغال طريق وتحرير 92 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام.

شملت الحملة:

حى أول: إزالة 198 حالة إشغال في مناطق متعددة مثل طريق نمرة 6، سوق السمك الجديد، وشارع مصر.

حى ثان: رفع 65 حالة إشغال، مع تحرير 40 مخالفة للباعة الجائلين.

حى ثالث: إزالة 30 حالة إشغال، والتحفظ على 10 موازين.

مركز القنطرة شرق: رفع 13 حالة إشغال من المدينة القديمة.

مركز القنطرة غرب: إزالة إعلانات ولافتات مخالفة.

مركز فايد: حملة مكبرة لرفع الإشغالات من نهر الطريق.

مركز أبوصوير: رفع 8 حالات إشغال من شارع المعاهدة وشارع السوق.

مركز القصاصين: إزالة 253 حالة إشغال.

مركز التل الكبير: رفع 24 حالة إشغال، وتحرير 24 محضرًا لمخالفي الوقوف بالشارع.

وشدد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تكثيف جهود إزالة الإشغالات لضمان سلاسة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.