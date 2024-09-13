 أحمد عمر هاشم يفسر سجود الشيخ الشعراوي بعد هزيمة 1967.. ويوضح: ابن تيمية لم يكن متشددا (فيديو) - بوابة الشروق
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أحمد عمر هاشم يفسر سجود الشيخ الشعراوي بعد هزيمة 1967.. ويوضح: ابن تيمية لم يكن متشددا (فيديو)


نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 12:03 ص

رد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على اعتقادات البعض بأن الإمام ابن تيمية كان متشددا أو متطرفا.

وأضاف خلال برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد: الإمام ابن تيمية لم يتشدد ولم يتطرف وإنما كان إماما مجتهدا، له ثروة فقهية مصونة، وتفضيل ابن تيمية عن ابن رشد أتى من أتباعه بالذيوع والانتشار.

وبشأن ما قيل عن الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه فرح شماتة لهزيمة 1967، رد قائلاً: كان إمامًا مخلصًا لله وللوطن، وحينما يسجد لله في الشكر والرخاء وفي الشدة والضيق، وحمده لربه على الهزيمة كان من قبيل الالتجاء لله وليس تشفعًا في الهزيمة أو فرحًا بها.

وأردف هاشم: «زيارة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي لقبر الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر كانت من باب الدعاء له، نظراً لتواضعه الشديد».

 

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