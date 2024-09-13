مقتل 6 أشخاص بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش.

ولقي ثلاثة من أفراد أسرة من الروهينجا حتفهم، بعد أن دُفن منزلهم، في انهيار أرضي في مخيم مكتظ للاجئين الروهينجا، في منطقة أوخيا، طبقا لما ذكره المسؤول الإداري بالمنطقة، محمد صلاح الدين.

وأضاف صلاح الدين أن عمال إغاثة عثروا على ثلاث جثث أخرى، بما فيها جثتا طفلين، بعد أن دُفن منزلهم في منطقة جيلونجها. وكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، حيث بلغ منسوب الأمطار 378 ملليمترا على مدينة كوكس بازا أمس.

وغرقت مناطق واسعة، ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار.