أوقاف الإسكندرية تشهد مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة 1000 متسابق

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، احتفالية "الذكر الحكيم" لتكريم 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار بعزبة الكوبانية بريف المنتزه.

تضمنت المسابقة ستة مستويات: الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، الثاني حفظ نصف القرآن، الثالث حفظ ربع القرآن، الرابع حفظ خمسة أجزاء، الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس حفظ جزء واحد.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الشيخ سلامة عبدالرازق أن مشهد المتسابقين والحفظة يُظهر التزام مصر بريادتها في الحفاظ على القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري تركز دائمًا على الاهتمام بالقرآن وأهله.

وأوضح أن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد الذي أنزله الله هداية ورحمة، وهو باقٍ حتى نهاية الحياة على الأرض، يحتوي على شريعة الله وحكمه الكامل الذي يجب أن يُتخذ منهجًا للحياة.