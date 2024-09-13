محافظ أسيوط يؤكد ضرورة مواجهة الشعوذة والفكر المتطرف في ذكرى المولد النبوي الشريف

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ/2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة. حضر الاحتفال اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظة للإدارة العامة لشؤون المكتب الفني، وإسلام عوض، مستشار المحافظ لشؤون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمود سعد جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام الدعوة، والشيخ ناصر محمد، مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية الأوقاف وأئمة المساجد.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري تلاه الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ هاشم حسين. ثم ألقى الشيخ الدكتور محمود جاهين كلمة مديرية أوقاف أسيوط، حيث نقل تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتهانيه بهذه المناسبة العطرة.

واستعرض جاهين أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه التحية والتقدير لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعم الخير والسلام على كافة ربوع مصر. خلال كلمته، نقل محافظ أسيوط تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الحضور بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

دعا المحافظ الله أن يديم الاستقرار والرخاء على مصر، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بكل خير، معرباً عن أمله أن تكون ذكرى المولد النبوي تذكيراً بأهمية الاقتداء بالرسول واتباع منهجه القويم. وجه رسالة إلى الجميع بضرورة التوجه إلى التعليم والبناء وتبني الأفكار الوسطية للحفاظ على هوية مصر، مشدداً على أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والابتعاد عن التشدد والأفكار الهدامة. كما حث المحافظ أئمة الأوقاف على نشر الدعوة الوسطية وتكثيف برامج التوعية، والتأكيد على أهمية محاربة قضايا السحر والشعوذة التي تهدد المجتمع.

شدد أيضاً على ضرورة توعية المواطنين بأهمية القوانين المتعلقة بالتقنين والتصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة. وحرص المحافظ على تشجيع المواهب، حيث استمع الحضور إلى الطفل أحمد خلف، البالغ من العمر خمس سنوات، الذي تحدث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".

تفاعل المحافظ مع الطفل، وحرص على التقاط صورة تذكارية معه ومع الأئمة الحاضرين في نهاية الاحتفالية.