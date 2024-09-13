طارق الكومي نقيبا للفنانين التشكيليين

فاز الفنان طارق الكومي بمقعد نقيب الفنانين التشكيليين، وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للنقابة التي عُقدت اليوم الجمعة بمقر النقابة في ساحة دار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من الفنانين التشكيليين أعضاء النقابة.

حصل الفنان التشكيلي طارق الكومي على أعلى الأصوات في الانتخابات، والتي شهدت منافسة على المنصب مع الفنانة التشكيلية شعبة الديكور ميرفت مرسي.

يُذكر أن النحات طارق الكومي تخرّج في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، عام 1985، وقد شغل منصب مدير متحف محمود مختار، ويعمل حاليًا كفنان تشكيلي متفرغ.

طارق الكومي له العديد من الأعمال النحتية المهمة، ومنها تمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم بساحة دار الأوبرا المصرية وأحد ميادين مدينة المنصورة، وتمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب بدار الأوبرا، وتمثال ميداني باسم "الحرب والسلام" بمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى نماذج للبيت النوبي والبيت الأفريقي الفلاحي بمتحف الطفل.

نال الفنان طارق الكومي العديد من الجوائز، منها الميدالية الذهبية في بينالي مسقط الدولي – سلطنة عمان 1990، وجائزة النحت الأولى في بينالي مسقط الدولي – سلطنة عمان 1990، وجائزة ملتقى مسقط الأول للفنون التشكيلية بعمان 2000، وتكريم من معرض "من النيل إلى الحرمين" بأتيليه جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2015.