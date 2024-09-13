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الدفاع الجزائرية تعلن توقيف 4 إرهابيين واستسلام آخر

وكالات
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 2:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 2:52 ص

تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي الجزائري، بالقطاع العسكري بتمنراست، من توقيف 4 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع اليوم الخميس.
 

ووفق بيان الوزارة فإن "الأمر يتعلق بكل من الإرهابي سكوني إبراهيم المكنى "تقلو"، الإرهابي لعلوي محمد المكنى "ودهى"، الإرهابي العلوي أحمد المكنى "الخطاب" والإرهابي تركزي أحميدة المكنى "ديدي".

وأضاف البيان: "كما سلم الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى "أبو ناصر" نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، وبحوزته: مسدس رشاش (01) من نوع كلاشينكوف، مخزني (02) ذخيرة مملوءين، جهاز اتصال لاسلكي".


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