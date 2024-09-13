أوكرانيا تقدم احتجاجا لمنغوليا بسبب زيارة بوتين للبلاد

أعلنت الخارجية الأوكرانية أنها قدمت احتجاجا لمنغوليا بسبب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبلاد، وعدم اعتقاله من قبل السلطات المنغولية.



وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أنها قدمت الاحتجاج لمديرة قسم أوروبا وإفريقيا في الخارجية المنغولية التي وصلت إلى كييف بطلب من الجانب الأوكراني، يوم الخميس.



وأضافت الخارجية الأوكرانية في بيان لها: "تم إبلاغ الجانب المنغولي بخيبة أمل أوكرانيا من رفض منغوليا، التي تعتبر دولة موقعة على نظام روما الأساسي، الالتزام بمذكرة الاعتقال بحق بوتين التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أثناء وجوده على أراضيها ".

وأكدت أن "أوكرانيا لن تترك ذلك دون الرد المناسب"، وأن قرار منغوليا "سيؤخذ بعين الاعتبار في السياسة اللاحقة الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية مع منغوليا وصياغة موقف أوكرانيا بشأن دعم هذا البلد على الساحات الدولية".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، تتهمه بـ "جرائم حرب" في أوكرانيا.

ولم تقم سلطات منغوليا، التي تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال بوتين أثناء زيارته للبلاد يومي 2 و3 سبتمبر الجاري.