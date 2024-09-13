كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أهمية تحقيق الفوز في مباراة الجيش الرواندي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، إن فريق الجيش الرواندي قوي ويتمتع بشعبية كبيرة، وكل شيء تغير عن مباراة الفريقين التي جرت العام الماضي في دوري الأبطال هنا في كيجالي، حيث تغير الملعب وهناك عدد ضخم من الجماهير سيتواجد في المدرجات، وكذلك هناك لاعبين جدد وجهاز فني وتعاقدات جديدة وكل شيء مختلف، وبالتالي الوضع سيختلف تماما في مواجهة السبت.

وأوضح أنه يتابع للجيش الرواندي عن قرب وتحليل العديد من مبارياته ويعلم جيدا أنه فريق قوي ومواجهته على أرضه ووسط جماهيره ستكون صعبة بكل تأكيد، ولكنه يثق في لاعبيه وقدرتهم على الخروج بنتيجة الفوز وتسهيل المهمة في لقاء الإياب بالقاهرة بعد أسبوع، حبث أن اللقاء عبارة شوطين ولابد من إنهاء الشوط الأول بشكل طيب في كيجالي.

المدير الفني تحدث عن وجود غيابات بالفعل في صفوف الفريق، ولكن بيراميدز يمتلك لاعبين رائعين يمتلكون القدرة والخبرة التي تمكنهم من الفوز والعودة بنتيجة قوية، وسعيد بالتواجد مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين.

كرونسلاف تحدث عن مدى صعوبة الأمر الذي يتعلق بلعب مباراة خارج الأرض في بطولة قوية مثل دوري الأبطال بعد تجمع دولي في مدة قصيرة، خاصة وأن هناك لاعبين عادوا متأخرين، ولم يتدربوا إلا مرة واحدة، ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة.