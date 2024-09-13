البنتاجون: لا توجد أسلحة غربية تصلح أن تكون وصفة سحرية لكييف

صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعتقد بأنه لا يوجد نوع واحد من الأسلحة سيكون بمثابة وصفة سحرية تتيح لكييف تحقيق النصر في الصراع.



وقال رايدر في مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس: "أود أن ألفت الانتباه إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية الأسبوع الماضي عندما أكد أنه لا يوجد نوع واحد من الأسلحة، ولا يوجد علاج سحري يسمح لأوكرانيا بالنجاح".



وأضاف رايدر أنه، من وجهة نظر الولايات المتحدة، يجب على أوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية بطريقة تضمن لها الحصول على أفضل موقف في المفاوضات المستقبلية المحتملة

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا أن واشنطن تعتبر أن احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لن يلعب دورا حاسما في النزاع، على الرغم من طلبات كييف المتكررة للحصول عليها.

وأشار إلى أن معظم المطارات العسكرية الروسية تقع خارج نطاق الأسلحة بعيدة المدى.

وذكر البنتاغون الأسبوع الفائت أن استخدام كييف لأسلحة بعيدة المدى لن يكون له قيمة استراتيجية تذكر ولن يصل إلى المطارات العسكرية الروسية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن على وشك الاتفاق على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، بينما يتعين على أوكرانيا الانتظار عدة أشهر لحل المشكلات الفنية ذات الصلة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، ستوقف بموجبها موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات. وتنص المبادرة على انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المنضمة حديثا إلى روسيا باستفتاء شرعي لسكانها، وإعلان أوكرانيا تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو"، ونزع السلاح، والتخلص من النازية، فضلا عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية، مع رفع العقوبات المفروضة على روسيا.