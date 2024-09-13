إعلان موعد سداد مقابل الخدمات لاستلام الإسكان البدوي بقرية الوادي بطور سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء عن أسماء المستحقين للإسكان البدوي بقرية الوادي، بعد الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم تُدرج أسماؤهم، للتأكد من توافر الضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن.

وصرح علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، أن الضوابط والشروط الخاصة بالإسكان البدوي "الـ 60 منزل بدوي" بقرية الوادي انطبقت على 54 شخصًا، بالإضافة إلى 6 أشخاص سيتم تسليمهم المنازل من حصة المحافظ. ومن المقرر البدء في إجراءات تسليم هذه المنازل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الجمعة، أنه يجب على الأشخاص المستحقين لهذه المنازل التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لسداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك خلال 12 يومًا بداية من 15 حتى 26 سبتمبر الجاري. يجب تقديم 4 صور للبطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، وشهادة من شيخ القبيلة تفيد إقامته بقرية الوادي. في حالة عدم التقدم للمركز خلال هذه الفترة، سيتم الاستبعاد وتصعيد آخرين من قائمة الانتظار.

وأكد أنه لن يتم التعامل بالمركز التكنولوجي إلا مع الشخص المستحق للمنزل، وفي حالة عدم حضوره لظروف السفر، يجب توافر توكيل موثق بالشهر العقاري. الفئات المستحقة لهذه المنازل تشمل: الشباب (24 شابًا)، المتزوجين (4 أشخاص)، الأرامل والمطلقات (6 أشخاص)، بالإضافة إلى 6 مستحقين من حصة المحافظ.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء الـ60 منزل بدوي ضمن المرحلة الرابعة لمشروع إنشاء المنازل البدوية بالقرى التابعة لمدينة طور سيناء بتكلفة 41 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحة المنزل 120 مترا، ويضم غرفتين، وصالة، وحمام، وحوش لتربية الأغنام والماعز.

يُذكر أن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قد صدق على لجنة الإسكان البدوي لأهالي قرية الوادي بطور سيناء، ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم المستحقين لتلك الوحدات وفقًا لأعمال اللجان المشكلة لهذا الشأن، كما وجه أيضًا باتخاذ كافة إجراءات التعاقد لمشروعات الإسكان بالمدينة.