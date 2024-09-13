 عبد المنعم: هدفي أمام الوداد الأهم في مسيرتي.. وراموس مثلي الأعلى - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2024 7:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عبد المنعم: هدفي أمام الوداد الأهم في مسيرتي.. وراموس مثلي الأعلى

محمد جلال
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 7:26 م | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 7:26 م

توجه محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، بالشكر لجماهير فريقه، موضحا مثله الأعلى في كرة القدم بشكل عام.

وقال محمد عبد المنعم في تصريحات لقناة ناديه على يوتيوب: "أشكر الجماهير التي ساندتني سواء جماهير الأهلي أو نيس، وأريد إسعاد جماهير نيس في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أتدرب جيدًا سواء في المران أو الجيم وهذه (جينات)، أمتلك روح قوية في الملعب، وهدفي مساعدة جميع زملائي".

وأوضح لاعب الأهلي السابق: "مثلي الأعلى منذ صغري سيرجيو راموس، منذ صغري كنت ألعب مهاجم ولذلك الكرات الرأسية مميز بها وعملت كثيرًا لكي أمتاز بالكرات الرأسية".

وواصل: "المباراة الأهم لي كانت الوداد وكان الهدف عندي الفوز في هذه المباراة والتتويج باللقب بعد الخسارة من نفس المنافس في نسخة 2022".

وأنهى: "مستعدون لمباراة مارسيليا والهدف الفوز والعودة للاحتفال مع الجماهير، ونريد فقط الدعم منكم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك