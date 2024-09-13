توجه محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، بالشكر لجماهير فريقه، موضحا مثله الأعلى في كرة القدم بشكل عام.
وقال محمد عبد المنعم في تصريحات لقناة ناديه على يوتيوب: "أشكر الجماهير التي ساندتني سواء جماهير الأهلي أو نيس، وأريد إسعاد جماهير نيس في الفترة المقبلة".
وأضاف: "أتدرب جيدًا سواء في المران أو الجيم وهذه (جينات)، أمتلك روح قوية في الملعب، وهدفي مساعدة جميع زملائي".
وأوضح لاعب الأهلي السابق: "مثلي الأعلى منذ صغري سيرجيو راموس، منذ صغري كنت ألعب مهاجم ولذلك الكرات الرأسية مميز بها وعملت كثيرًا لكي أمتاز بالكرات الرأسية".
وواصل: "المباراة الأهم لي كانت الوداد وكان الهدف عندي الفوز في هذه المباراة والتتويج باللقب بعد الخسارة من نفس المنافس في نسخة 2022".
وأنهى: "مستعدون لمباراة مارسيليا والهدف الفوز والعودة للاحتفال مع الجماهير، ونريد فقط الدعم منكم".