سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، بالشكر لجماهير فريقه، موضحا مثله الأعلى في كرة القدم بشكل عام.

وقال محمد عبد المنعم في تصريحات لقناة ناديه على يوتيوب: "أشكر الجماهير التي ساندتني سواء جماهير الأهلي أو نيس، وأريد إسعاد جماهير نيس في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أتدرب جيدًا سواء في المران أو الجيم وهذه (جينات)، أمتلك روح قوية في الملعب، وهدفي مساعدة جميع زملائي".

وأوضح لاعب الأهلي السابق: "مثلي الأعلى منذ صغري سيرجيو راموس، منذ صغري كنت ألعب مهاجم ولذلك الكرات الرأسية مميز بها وعملت كثيرًا لكي أمتاز بالكرات الرأسية".

وواصل: "المباراة الأهم لي كانت الوداد وكان الهدف عندي الفوز في هذه المباراة والتتويج باللقب بعد الخسارة من نفس المنافس في نسخة 2022".

وأنهى: "مستعدون لمباراة مارسيليا والهدف الفوز والعودة للاحتفال مع الجماهير، ونريد فقط الدعم منكم".