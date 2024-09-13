مصرع شاب إثر سقوطه غارقا في مياه مصرف بالشرقية

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لقي شاب مصرعه بعد سقوطه غارقًا في مياه مصرف سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أهالي قرية سنهوت، يفيد بالعثور على جثة طافية فوق مياه المصرف.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، والتي تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم بمركز منيا القمح.

وأظهرت المعاينة أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، دون وجود أية إصابات ظاهرية بالجثة. وتم تحرير المحضر رقم 8191 لسنة 2024 إداري مركز منيا القمح، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.