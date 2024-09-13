انخفاض أسعار واردات كوريا الجنوبية في أغسطس بسبب تراجع أسعار النفط وقوة الوون

انخفضت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية في أغسطس، مما أنهى زيادة استمرت شهرين، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وقوة العملة الكورية "الوون"، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مؤشر أسعار الواردات انخفض بنسبة 5ر3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة قدرها 4ر0% في الشهر الذي قبله وانخفاض قدره 6ر0% في يونيو، وفقا للبيانات الأولية من بنك كوريا.

وتعتبر أسعار الواردات عاملا رئيسيا في تحديد مسار معدل التضخم العام في البلاد.

وسجل سعر خام دبي، وهو المعيار المستخدم في كوريا الجنوبية، 60ر77 دولارا للبرميل في أغسطس، انخفاضا من 83ر83 دولارا في الشهر السابق، وفقا للبنك المركزي.

وبلغ متوسط قيمة الوون الكوري 15ر1354 مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي، ارتفاعا من 38ر1383 في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الواردات للمواد الخام بنسبة 5ر3% على أساس شهري الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1ر5% خلال نفس الفترة.

كما انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 6ر2% في الشهر الماضي بعد زيادة قدرها 8ر0% في الشهر السابق، وفقا للبيانات.

وتراجع التضخم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من 3 سنوات ونصف في أغسطس، وذلك بفضل تراجع أسعار المنتجات الزراعية والنفط العالمية.

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 5ر3% للمرة الثالثة عشرة على التوالي. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.