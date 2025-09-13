المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلها فور ولادته سفاحا في الشرقية



قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، في القضية رقم 9617 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2025، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام؛ لاتهامها بقتل طفلها فور ولادته سفاحًا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل طفلها لإخفاء حملها فيه سفاحًا بمركز الزقازيق.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمة قتلت طفلها المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه لإخفاء حملها به سفاحًا. إذ اصطحبته إلى أعلى سطح محل إقامتها وقامت بإلقائه من أعلى فسقط أرضًا ليفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيق.